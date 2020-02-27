Высоко замахнулись: инвесторы из Саудовской Аравии хотят приобрести "Манчестер Юнайтед"

Покупкой английского гранда, "Манчестер Юнайтед" заинтересовались на Близком Востоке. Недавно мы сообщали, что владельцы "Манчестер Юнайтед" установили цену на клуб. На данный момент "МЮ" принадлежит американскому семейству Глейзеров. Теперь же Запад может продать клуб Востоку.

Ранее инвесторы из Саудовской Аравии изучали вопрос приобретения "Ньюкасла". В частности, в январе появилась информация, что в покупке клуба Премьер-лиги Англии заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Но, по данным Shields Gazette, интерес к сделке его представители потеряли после того, как информация об этом попала в СМИ.

Теперь же саудовские бизнесмены хотят попробовать приобрести "Манчестер Юнайтед", посчитав, что лучше вложить деньги в "драгоценный камень короны АПЛ, а не в претендующий на вылет клуб", пишет издание со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

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Читайте, как "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги. Впрочем, в финал по сумме двух матчей прошла команда украинца Александра Зинченко.

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