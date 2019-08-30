Was ist das? Сайт "Вольфсбурга" вернул Леонида Буряка на пост главного тренера "Александрии"

Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Официальный сайт "Вольфсбурга" допустил серьезную ошибку, представляя своего соперника по групповому раунду Лиги Европы – "Александрию". Знаменитый немецкий клуб, 10 лет назад становившийся чемпионом Германии, назвал главным тренером украинской команды... победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонида Буряка.

Леонид Буряк и вправду возглавлял непродолжительное время "Александрию". Но это было еще в далеком 2012 году. Тогда как сейчас главным тренером команды из Кировоградской области является другой экс-динамовец – Владимир Шаран.

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Напомним, что в соперники дебютанту группового раунда Лиги Европы "Александрии, помимо немецких "волков", достались бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен". Как сообщалось, директор "Александрии" после жеребьевки Лиги Европы не падает духом. "То, что парни будут отдаваться на все 1000 процентов, я уверен. Думаю, что немного пошумим", - заявил Дмитрий Китаев.

В свою очередь, "Динамо" может еще до конца года вылететь из еврокубков": такой пессимистический прогноз прозвучал из уст экс-тренера киевлян. Йожеф Сабо допускает, что с такой игрой, как сейчас, команда не выйдет из своей группы Лиги Европы.

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