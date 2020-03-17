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"Я балдею!": Зинченко показал, что творится в магазинах Манчестера

17 марта, 21:05

Максим Перепелица

Украинский игрок решил выйти в супермаркет

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сейчас находится на карантине в Манчестере. Украинский игрок решил выйти в магазин и немного удивился тому, что там происходит. Александр показал, как выглядят полки супермаркета в Манчестере во время пандемии коронавируса.

Зинченко в магазине Видео: Instagram

Ранее английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (Чемпионшип и ниже), были приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса.

Кстати, два испанских футболиста решили провести виртуальный матч чемпионата Испании. В рамках Ла Лиги 15 марта должно было состояться дерби двух команд из Севильи. Однако, как мы сообщали, из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

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Также добавим, что Андрей Лунин на время остался без работы из-за коронавируса. "Овьедо", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, ввел режим самоизоляции для игроков, сотрудников и персонала клуба.

Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Манчестер Сити коронавирус Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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