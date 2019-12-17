"Я был свидетелем убийства украинской команды": известный ведущий – о матче "Шахтера" и "Аталанты"

"Шахтер" - "Аталанта" / Фото: Reuters

Реклама

Телеведущий Игорь Цыганык в своей авторской программе на YouTube "Цыганик Live" прокомментировал поражение донецкого "Шахтера" от "Аталанты" (0:3) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. Именно после этого поражения итальянская команда поднялась на вторую строчку в группе и вышла в плей-офф ЛЧ, а "Шахтер" стал третьим и спустился в Лигу Европы.

"Я был живым свидетелем поединка "Шахтер" – "Аталанта". То что происходило в этом матче – это классическое убийство, – заявил Цыганык. – Убийство украинской команды. Действия арбитра в этом матче не полностью соответствуют логике ситуации, которая складывалась на футбольном поле. По ходу поединка ни одна из команд не имела преимущества. Где-то ближе к голу даже был "Шахтер", чем "Аталанта". И "Шахтер" даже забил, но был небольшой офсайд, который едва заметил VAR. Мяч отменили. Затем была желтая карточка Муриэлю. Как по мне, она справедливая. Был технический брак, человек проехался по мячу, ударил в голеностоп Степаненко – желтая карточка. И должна была быть вторая желтая. В начале второго тайма было заметно, что "Шахтер" ближе к голу. Но арбитр решил вмешаться в ситуацию. И Муриэль, который откровенно сбивал Додо... А мы сидели напротив этого эпизода – у меня даже не было сомнения, что рефери покажет вторую желтую карточку. Там даже было больше между желтой и прямой красной. А 10 на 11 – это уже совсем другая игра".

"Шахтер" – "Аталанта" / Фото: Reuters

Читайте также: "Мы готовы к уходу некоторых игроков": Луиш Каштру подвел итоги года для "Шахтера"

"И вот представьте себе, при ситуации, когда ты чувствуешь себя комфортнее, твоему сопернику дают дополнительный дивиденд, – продолжил Цыганык. – Рефери показал, что у него есть симпатия к "Аталанте". И итальянский клуб это почувствовал. Как по мне, повторюсь, это хладнокровное убийство украинской команды. И это стыдно. И за это очень обидно. Игра была за 12 миллионов евро. Бесспорно, когда на кону такие большие деньги, есть определенные моменты.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" донецкая команда доигрывала в меньшинстве после удаления Додо. А голкипер "горняков" Андрей Пятов считает, что ранее арбитр должен был удалять Муриэля: "Наверное, надо было подольше Додо поваляться".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама