"Я доволен": Луиш Каштру поделился эмоциями от четвертой в сезоне победы "Шахтера" над "Динамо"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от победы над "Динамо" в субботней игре на НСК "Олимпийский", отметив молодых игроков команды Трубина и Витао. Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:2. А в целом, "горняки" выиграли у динамовцев все четыре матча нынешнего чемпионата.

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- Луиш, как прокомментируете действия дебютантов? Что сказали Трубину после матча?

- Для нас очень важно, чтобы молодые футболисты "Шахтера" играли в таких матчах. С "Динамо" сложные поединки, и это хороший опыт для ребят. Они – будущее клуба, мы должны их готовить, и я доволен их выступлением.



- В первый же сезон с "Шахтером" вы добываете четыре победы в четырех играх с "Динамо". Насколько для вас это важно в таком принципиальном противостоянии?

- Матчи с "Динамо" всегда очень важны, в любом случае это – классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. В первую очередь для меня важны интересы "Шахтера" и моих футболистов, а не лично мои. Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированны. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как "Динамо", всегда что-то особенное. Все четыре победы дались очень сложно, потому что это сильный соперник. К счастью, нам удавалось добиваться наилучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы добились, и это произошло благодаря великолепному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с "Динамо".

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"



- После перерыва "Шахтер" позволял "Динамо" выполнять больше подач. Почему?

- Мы знали, что со сменой позиций (а Вербич перешел в центр нападения) у соперника будет больше подач и больше игроков в нашей штрафной. В тот момент "Динамо" уступало со счетом 0:2. Это нормально, что они провели такие изменения. В этой динамике мы опустили Степаненко к центральным защитникам, а Маркос Антонио и Алан Патрик контролировали вход в штрафную. Мы сделали это, но, к сожалению, не смогли все проконтролировать. Равно как не смогли избегать подач и нейтрализовать футболистов в нашей штрафной. Так произошло и потому, что соперник был хорош в этот момент, а мы – не так эффективны.



- Болбат хорошо отыграл на позиции левого защитника. Будете ли и в дальнейшем использовать его одновременно с Додо?

- Болбат может играть как справа, так и слева. Это хорошая альтернатива, он хороший игрок. Да, мы будем использовать его так, как и Додо, Сиприано и Вакулу. Эти ребята могут действовать на обоих флангах в обороне. Будем выпускать их, исходя из того, как будет лучше для команды.



- Как вам дебют Витао?

- Еще один молодой игрок, которого мы готовили к матчам. Всегда говорю, что выпускаю футболистов, только когда чувствую, что они полностью готовы получать свое время. Сегодня это произошло с Витао. Решили, что он готов выступить в этом поединке. Мы довольны им, как и абсолютно всеми ребятами. Поздравляю команду с победой!

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Напомним, в нынешнем сезоне "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Причем "горняки" стали недостижимыми для преследователей еще за пять туров до финиша – настолько быстро оформить титул ранее не удавалось никому.

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