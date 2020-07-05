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"Я доволен": Луиш Каштру поделился эмоциями от четвертой в сезоне победы "Шахтера" над "Динамо"

5 июля, 00:09

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер "горняков" отметил действия молодых игроков команды, назвав их будущим клуба

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от победы над "Динамо" в субботней игре на НСК "Олимпийский", отметив молодых игроков команды Трубина и Витао. Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:2. А в целом, "горняки" выиграли у динамовцев все четыре матча нынешнего чемпионата.

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- Луиш, как прокомментируете действия дебютантов? Что сказали Трубину после матча?
- Для нас очень важно, чтобы молодые футболисты "Шахтера" играли в таких матчах. С "Динамо" сложные поединки, и это хороший опыт для ребят. Они – будущее клуба, мы должны их готовить, и я доволен их выступлением.

- В первый же сезон с "Шахтером" вы добываете четыре победы в четырех играх с "Динамо". Насколько для вас это важно в таком принципиальном противостоянии?
- Матчи с "Динамо" всегда очень важны, в любом случае это – классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. В первую очередь для меня важны интересы "Шахтера" и моих футболистов, а не лично мои. Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированны. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как "Динамо", всегда что-то особенное. Все четыре победы дались очень сложно, потому что это сильный соперник. К счастью, нам удавалось добиваться наилучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы добились, и это произошло благодаря великолепному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с "Динамо".

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"



- После перерыва "Шахтер" позволял "Динамо" выполнять больше подач. Почему?
- Мы знали, что со сменой позиций (а Вербич перешел в центр нападения) у соперника будет больше подач и больше игроков в нашей штрафной. В тот момент "Динамо" уступало со счетом 0:2. Это нормально, что они провели такие изменения. В этой динамике мы опустили Степаненко к центральным защитникам, а Маркос Антонио и Алан Патрик контролировали вход в штрафную. Мы сделали это, но, к сожалению, не смогли все проконтролировать. Равно как не смогли избегать подач и нейтрализовать футболистов в нашей штрафной. Так произошло и потому, что соперник был хорош в этот момент, а мы – не так эффективны.

- Болбат хорошо отыграл на позиции левого защитника. Будете ли и в дальнейшем использовать его одновременно с Додо?
- Болбат может играть как справа, так и слева. Это хорошая альтернатива, он хороший игрок. Да, мы будем использовать его так, как и Додо, Сиприано и Вакулу. Эти ребята могут действовать на обоих флангах в обороне. Будем выпускать их, исходя из того, как будет лучше для команды.

- Как вам дебют Витао?
- Еще один молодой игрок, которого мы готовили к матчам. Всегда говорю, что выпускаю футболистов, только когда чувствую, что они полностью готовы получать свое время. Сегодня это произошло с Витао. Решили, что он готов выступить в этом поединке. Мы довольны им, как и абсолютно всеми ребятами. Поздравляю команду с победой!

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Напомним, в нынешнем сезоне "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Причем "горняки" стали недостижимыми для преследователей еще за пять туров до финиша – настолько быстро оформить титул ранее не удавалось никому.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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