"Я думаю, что это все фейки: Алиев высказался о коронавирусе в Украине

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал в социальных сетях меры карантина в Украине. Экс-полузащитник считает проблему коронавируса преувеличеной, а многочисленные жертвы – неправдой.

"Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – отметил Алиев в Instagram.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Также сообщалось, что Александр Зинченко на карантине неустанно тренируется: Влада Седан выступает в качестве тренера. Игрок "Манчестер Сити" продолжает тренировки даже во время пандемии.

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