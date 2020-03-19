Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

"Я думаю, что это все фейки: Алиев высказался о коронавирусе в Украине

19 марта, 08:56

Максим Перепелица

Бывший игрок "Динамо" считает, что это все преувеличено

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал в социальных сетях меры карантина в Украине. Экс-полузащитник считает проблему коронавируса преувеличеной, а многочисленные жертвы – неправдой.

"Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – отметил Алиев в Instagram.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Также сообщалось, что Александр Зинченко на карантине неустанно тренируется: Влада Седан выступает в качестве тренера. Игрок "Манчестер Сити" продолжает тренировки даже во время пандемии.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Александр Алиев коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...