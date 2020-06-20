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"Я ему говорю: "Ты думай быстрее": экс-динамовец Морозюк рассказал о Гармаше и футболе в Турции

20 июня, 17:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Николаю нравится в Суперлиге, а Борячук и Гармаш тоже хотят остаться в "Ризеспоре"

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк сейчас выступает в Турции за "Ризеспор". Команда звезд с неба не хватает, ведя борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вспомним, что перед карантином Морозюк разнес в пух и прах "Динамо": "Это спонтанщина, дорога в никуда".

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Нынче 32-летний защитник сравнил чемпионат Турции с нашим:

"Если сравнить с Украиной, у нас все построено на желании, на борьбе, на каком-то плане на игру, которого команда должна придерживаться. Но самого футбола мало. В Турции же все наоборот. И команды, у которых есть определенный микст между игрой в футбол и дисциплиной, не имея в составе каких-то ярких звезд, показывают хороший результат и находятся вверху турнирной таблицы".

Также экс-игрок сборной Украины рассказал о положении других украинских легионеров в "Ризеспоре" Борячуке и Гармаше:

"Они довольны. Им нравится в этой команде, хотят остаться. Андрей мало играет, Денис – больше, он у нас топ-игрок. Когда Гармаш дебютировал за "Ризеспор" в матче против "Галатасарая", после игры сказал, что не мог перестроиться: так быстро здесь играют. С одной стороны здесь проще, потому что не так сильно опекают. Но в то же время играют нестандартно.

Гармаш сказал, что пока принимал решение, мяч отбирали. Он думал, что еще в Украине. А тут раз – и забрали мяч, надо что-то менять, принимать быстрое решение. А я ему и говорю: "Ты быстрее думай".

Гармаш осваивается в форме "Ризеспора"

Гармаш осваивается в форме "Ризеспора"

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Читайте о том, что в Турции вратаря с поля увезли на скорой: страшный перелом в матче с экс-капитаном "Динамо".

Смотрите, как Николай забивал за киевское "Динамо" более двух лет назад:

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футбол Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Турции Николай Морозюк Ризеспор

Источник: sport.ua

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