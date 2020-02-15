"Я говорил, что это снова произойдет": агент Ибрагимовича жалуется, что Златан его бьет

Агент Мино Райола во время интервью пошутил, что боится своего клиента Златана Ибрагимовича. Мино Райола, Итальянец заявил, что швед занимается рукоприкладством по отношению к нему. Напомним, ведя 2:0, "Милан" проиграл "Интеру" 2:4.
Простите, у меня проблемы! Ибрагимович идет! Мне до сих пор больно, ведь он в последний раз меня ударил.
В этот момент Ибрагимович, проходя мимо, шлепнул агента. Райола отреагировал на это:
Видите? Я говорил, что это снова произойдет.
Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента. 38-летний швед уже успел сыграть за "россонери" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Также мы рассказывали, что "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" одолеть "Фиорентину". Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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