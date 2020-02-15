Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Я говорил, что это снова произойдет": агент Ибрагимовича жалуется, что Златан его бьет

15 февраля, 16:48

Шведский нападающий подтвердил слова Мино Райолы

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Агент Мино Райола во время интервью пошутил, что боится своего клиента Златана Ибрагимовича. Мино Райола, Итальянец заявил, что швед занимается рукоприкладством по отношению к нему. Напомним, ведя 2:0, "Милан" проиграл "Интеру" 2:4.

Простите, у меня проблемы! Ибрагимович идет! Мне до сих пор больно, ведь он в последний раз меня ударил.

В этот момент Ибрагимович, проходя мимо, шлепнул агента. Райола отреагировал на это:

Видите? Я говорил, что это снова произойдет.

Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента. 38-летний швед уже успел сыграть за "россонери" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте также: новый коронавирусный скандал – Буффон стал расистом после автографа фанату из Китая

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт 15 февраля – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Смотрите рекордный гол Ибрагимовича

Также мы рассказывали, что "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" одолеть "Фиорентину". Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в миреФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...