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Я, как и вы: Ребров ответил на провокационный вопрос российских журналистов о сборной Украины

24 октября, 09:31

Главный тренер "Ференцвароша" поздравил украинскую команду с выходом на Евро-2020

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: AFP

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Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров накануне матча групповое этапа Лиги Европы против московского ЦСКА принял участие в предматчевой пресс-конференции. Среди прочих вопросов российские журналисты спросили его, ждет ли он встречу России и Украины на Евро-2020. Ранее мы писали, что УЕФА может отправить Украину в Россию проводить матч Евро-2020.

"Я так же, как и вы, хочу поздравить сборную Украины. У нас есть хорошие футболисты. Шевченко нашел правильную модель игры команды. Те футболисты, которые сейчас выступают в центре поля, не играли бы при другом тренере. Выход на Евро – большой толчок для нашего футбола. А о встрече России и Украины я не думал. Могу сказать, что обе команды заслужили выход своей игрой", – ответил Ребров российским СМИ.

Напомним, что после победы над сборной Португалии Украина досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года. А в России разгорелась настоящая истерика из-за слов автора одного из мячей Романа Яремчука, который попросил спокойно отнестись к выигрышу у действующих чемпионов Европы.

"Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – отметил после победы над Роналду Яремчук, чем довел многих россиян до бешенства.

После этого бывший футболист сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", назвал "футболистиком" игрока сборной Украины и продолжил оскорбления.

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Сборная Украины сборная России Сергей Ребров Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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