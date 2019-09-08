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"Я на таких полях играл еще в начале карьеры": Степаненко прокомментировал матч с Литвой

8 сентября, 13:42

Кинзерский Эдуард

Полузащитник остался доволен игрой команды

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: ФФУ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал игру отбора на Евро-2020 со сборной Литвой. Отметим, что онлайн матча Литва – Украина был доступен на нашем сайте.

"Атмосфера на стадионе была супер. Наших болельщиков было явно больше, поэтому играли как дома. Правда, поле оставляло желать лучшего. Газон не нового поколения. Я на таких полях играл еще в начале своей карьеры, поэтому было тяжело. Отскок мяча здесь очень специфический, непросто приноровится. Тем не менее, считаю, что мы полностью контролировали игру и победили абсолютно заслуженно", – рассказал игрок.

"Литовцы ничем не удивили, сыграли так, как мы от них и ждали, и в принципе, к такой игре и готовились. Очень хорошо, что удалось забить быстрый гол – он снял напряжение. Потому что, когда тебе надо обязательно выигрывать, это немного давит психологически. И такой вот быстрый гол он всегда очень помогает. Очень рад, что Серега Болбат дебютировал, а Марлос забил первый гол за сборную – это здорово, мы их уже поздравили, поблагодарили", – отметил Степаненко.

Ранее мы рассказывали о том, как Яремчук оценил образ главного тренера. Форвард сборной Украины прокомментировал стиль Андрея Шевченко.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Тарас Степаненко сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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