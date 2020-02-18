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"Я назвал Ибрагимовича носатым и понял, что он меня убьет", – экс-защитник "МЮ" вспомнил былое

18 февраля, 19:25

Конфликт между футболистами произошел во время матча Лиги Европы, а разнимал их Моуринью

Со Златаном лучше не спорить

Со Златаном лучше не спорить / Фото: Reuters

Хорошо известный аргентинский защитник Маркос Рохо рассказал забавную историю, которая произошла с ним во время выступлений за "Манчестер Юнайтед". Во время матча Лиги Европы против российского "Ростова" Рохо повздорил со Златаном Ибрагимовичем. К слову, мы писали, что агент Ибрагимовича пожаловался, что Златан его бьет.

Сейчас 30-летний Рохо играет на Родине за "Эстудиантес" на правах аренды, а действующий контракт у него до сих пор с "МЮ". Инцидент произошел весной 2017 года, о чем Маркос так вспоминает:

"Это случилось на игре Лиги Европы с "Ростовом". Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, но я часто пасовал на Погба. Тогда он стал поднимать руки, кричать мне на английском и испанском. Я ему ответил: "Что с тобой не так, носатый? Замолчи уже". Я знал, что если он поймает меня, то убьет. Он ростом почти два метра, да еще и каратист. Когда он зашел в раздевалку, я сказал ему заткнуться и прекратить кричать. Мы стали оскорблять друг друга, а вся команда смотрела. Жозе Моуринью пытался нас успокоить. Я продолжал ругаться: я так защищался. Все продолжалось, пока Моуринью не остановил нас".

К слову, одна из бывших команд Златана сегодня играет в Лиге чемпионов. Наш сайт ведет онлайн "Боруссия" – "ПСЖ".

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Впрочем конец у истории получился счастливым: "Через несколько дней во время завтрака кто-то схватил меня за шею. Со смехом он сказал мне: "Засранец, нельзя так общаться со мной при всех". С тех мы с ним хорошо ладили", – рассказал Рохо.

Читайте, как Ибрагимович побил рекорд прошлого века, забив в миланском дерби.

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футбол Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Маркос Рохо

Источник: ua.tribuna.com

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