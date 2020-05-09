"Я не буду играть. Здоровье важнее": полузащитник объявил бойкот футболу из-за коронавируса

Испанский футболист Фали Хименес отказывается возвращаться на поле до тех пор, пока не изобретут вакцину

Полузащитник испанского "Кадиса" 26-летний Фали Хименес заявил, что не готов рисковать своим здоровьем и возвращаться в футбол, пока не сойдет на нет пандемия коронавируса. Причем, по словам игрока, он – не один такой. Ранее мы писали, что бунта футболистов против возобновления сезона опасаются в Англии.

"Я не буду играть. Мне не будут платить, но я этого и не заслуживаю. Мне без разницы, что думают другие. Важнее всего мое здоровье и здоровье моих дочерей, – заявил испанский футболист Фали Хименес. – Мы идем первыми в Сегунде, если мы выиграем 5-6 матчей, то выйдем в Ла Лигу, но я готов отказаться от всего этого ради здоровья своих дочерей и своего собственного. Я не буду называть имена, но мне говорили, что есть много игроков, которые боятся играть. Я найду какую-нибудь работу, если меня не захотят видеть в футболе. Если и на другой работе я буду подвергаться этому риску, то я и там не буду работать. Мы затянем пояса потуже, я скопил немного денег".

Фали Хименес / Фото: Getty Images

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Ранее Фали Хименес заявлял, что готов даже завершить карьеру, если ему скажут вернуться к тренировкам до появления вакцины от коронавируса.

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По последним данным, в Испании зафиксировано 222 857 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 299 оказались летальными. Это четвертый показатель в мире после США, Великобритании и Италии.

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