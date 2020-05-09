Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я не буду играть. Здоровье важнее": полузащитник объявил бойкот футболу из-за коронавируса

9 мая, 21:10

Олег Люлька

Испанский футболист Фали Хименес отказывается возвращаться на поле до тех пор, пока не изобретут вакцину

Полузащитник испанского "Кадиса" 26-летний Фали Хименес заявил, что не готов рисковать своим здоровьем и возвращаться в футбол, пока не сойдет на нет пандемия коронавируса. Причем, по словам игрока, он – не один такой. Ранее мы писали, что бунта футболистов против возобновления сезона опасаются в Англии.

"Я не буду играть. Мне не будут платить, но я этого и не заслуживаю. Мне без разницы, что думают другие. Важнее всего мое здоровье и здоровье моих дочерей, – заявил испанский футболист Фали Хименес. – Мы идем первыми в Сегунде, если мы выиграем 5-6 матчей, то выйдем в Ла Лигу, но я готов отказаться от всего этого ради здоровья своих дочерей и своего собственного. Я не буду называть имена, но мне говорили, что есть много игроков, которые боятся играть. Я найду какую-нибудь работу, если меня не захотят видеть в футболе. Если и на другой работе я буду подвергаться этому риску, то я и там не буду работать. Мы затянем пояса потуже, я скопил немного денег".

Фали Хименес

Фали Хименес / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее Фали Хименес заявлял, что готов даже завершить карьеру, если ему скажут вернуться к тренировкам до появления вакцины от коронавируса.

Читайте также: Уже на второй день тренировок после карантина чемпион мира из "Барселоны" получил травму

По последним данным, в Испании зафиксировано 222 857 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 299 оказались летальными. Это четвертый показатель в мире после США, Великобритании и Италии.

Смотрите, как в условиях пандемии играет в футбол Беларусь:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Испании коронавирус Сегунда Кадис Фали Хименес

Источники: Сегодня|Спорт , sports.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...