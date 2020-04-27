"Я не хотел быть использованным": игрок сборной Украины был в шаге от перехода в "Барселону"

Защитник "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец рассказал о том, как вел переговоры со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем.

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"Был вариант с "Барселоной Б". Говорил с Абидалем, он сказал: "Мы выбрали тебя, поскольку есть класс, и ты, если здоровы Альба и Фирпо, будешь играть за вторую команду, если нет – за первую". Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов.

Я рассказал ему все условия. Но там позиция была примерно такой: мол, у нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить 5 миллионов евро. "Леганес" купил меня где-то за 2–2,5 млн. Что для "Барселоны" 5 миллионов?", – рассказал Кравец.