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"Я не мешок картошки": игрок "Барселоны" резко высказался о своем будущем

13 апреля, 18:19

Максим Перепелица

Иван Ракитич отметил, что сам решит, куда ему перейти

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал слухи об уходе из клуба. Ранее мы рассказывали об имениннике дня – лохматом многолетним символом "Барселоны" Карлесе Пуйоле.

"Сам решу, за кого буду выступать. Я не мешок картошки, с которым можно делать, что угодно. Я хочу быть там, где меня любят, уважают и нуждаются во мне, где мне и моей семье хорошо. Если это будет здесь, я буду счастлив, если нет – я сам решу, куда отправлюсь", – отметил Ракитич.

Отметим, что полузащитник не всегда проходит в стартовый состав "Барселоны", слухи постоянно отправляют его на выход из клуба.

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Напомним, ранее Месси лично прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны". Каталонца сватают в итальянский "Интер", а также аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз". Однако все эти сообщения Лионель называет фейком.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи" перед остановкой соревнований из-за коронавируса

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Барселона чемпионат Испании Иван Ракитич

Источник: El Mundo Deportivo

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