"Я не мог дышать": звезда "Ювентуса" рассказала о перенесенном коронавирусе

Пауло Дибала перенес коронавирус и рассказал о том, какие симптомы испытывал

Нападающий туринского "Ювентуса" 26-летний Пауло Дибала рассказал, как перенес коронавирус. Футболист отметил, что ему было очень страшно.

"Не буду скрывать – мне было очень страшно. К счастью, сейчас мне гораздо лучше. Я хотел тренироваться, но спустя всего несколько минут я уже не мог дышать. У меня был кашель, слабость и сильный озноб", – сказал Дибала.

Также аргентинский форвард призвал всех оставаться дома. "В Италии непростая ситуация, умирает много людей", – сказал игрок.

Пауло Дибала / Фото: Instagram

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 46 тысяч человек, 193 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 918 тыс. В Украине зафиксировано 669 случаев заражения и 17 смертей от коронавируса.

Сегодня стало известно, что все футболисты "Валенсии" излечились от коронавируса. Все игроки испанского клуба сдали отрицательный тест на коронавирус, болезнь осталась только у нескольких сотрудников команды.

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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