"Я не нужен Украине": тренер чемпионов мира Петраков шокировал болельщиков

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Александр Петраков, под руководством которого в начале лета молодежная сборная Украины U20 стала чемпионом мира в Польше, шокировал болельщиков своим заявлением. 62-специалист посетовал, что не получил должной реакции на успех его команды.

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"Как изменилась жизнь? Не в лучшую сторону однозначно, – заявил журналу "Футбол" Александр Петраков. – Завистников стало в десять раз больше. В нашей стране ничто не ценится. После чемпионата мира я предвидел, что своей стране я окажусь не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я совершенно не востребован. Куда позовут? К примеру, сербский специалист Велько Паунович, который победил с "молодежкой" в 2015 году, сразу же получил предложение от "Чикаго Файр". Он до сих пор работает в МЛС. Но он знает языки – испанский, английский. Мы в дружеских отношениях, общались на эту тему. И у него это было далеко не единственное приглашение. Меня же никто и никуда не приглашал. Ни одного звонка".

Украинских болельщиков это заявление Александра Петракова обескуражило по двум причинам. Во-первых, известно, что после сенсационной победы со сборной U-20 он переключился на работу с юношеской сборной Украины – готовит 17-летних.

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Во-вторых, что касается предложений клубной работы, то сразу после победного ЧМ Петраков категорично заявил, что она ему неинтересна. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорил Петраков. - Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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