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"Я не трус, но я боюсь": аргентинский нападающий "Ювентуса" не захотел возвращаться в Италию

26 апреля, 10:30

Андрей Фоменко

Гонсало Игуаин продолжает находиться на Родине и не спешит в Турин

В то время как организаторы соревнований спешат вернуться к повседневной жизни, далеко не все спортсмены этому рады. Некоторые откровенно выступают с заявлениями, что не стоит торопиться. А звездный аргентинец Гонсало Игуаин из "Юве" решил пока что не возвращаться в клуб. В марте мы писали, что форвард "Ювентуса" нарушил карантин и сбежал от коронавируса в Италии на частном самолете.

Как известно, футбольные клубы понемногу начинают тренироваться. Так, итальянский "Ювентус" потребовал у находящихся за рубежом игроков вернуться в Италию, чтобы начать занятия. Бразильцы Алекс Сандро и Данило уже запланировали свое возвращение в Италию. А вот аргентинец Игуаин не вышел на связь с представителями клуба и остался дома. В связи с этим клуб рассматривает возможность расторжения контракта с 32-летним форвардом, сообщает итальянское издание "Tuttosport".

Футболист отправился в Аргентину в первой половине марта в связи с болезнью матери и до сих пор находится там. В сезоне 2019/2020 Гонсало провел 34 матча во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав восемь голевых передач. Не секрет, что Игуаин регулярно конфликтует с главным тренером "Юве" Маурицио Сарри.

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Ранее форвард "Ювентуса" в ярости ударил тренера и чуть не разнес баннер.

Смотрите, как Игуаин забивал в форме "Ювентуса" в матче чемпионата Италии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин футбол Ювентус Турин коронавирус Гонсало Игуаин

Источник: isport.ua

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