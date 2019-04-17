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"Я не волшебник": стало известно, что сказал Роналду маме после вылета из Лиги чемпионов

Сегодня, 17:39

"Ювентус" проиграл дома "Аяксу" и не смог выйти в полуфинал турнира

Роналду в шоке от поражения
Роналду в шоке от поражения. Фото: AFP

Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из Лиги чемпионов. 16 апреля "Ювентус" уступил на своем поле "Аяксу" (1:2) и по сумме двух матчей – 1:1 в Амстердаме – завершил выступление в турнире. Оба гола туринцев в двух матчах забил Роналду.

"Криштиану был расстроен. Конечно, он хотел выйти в финал Лиги чемпионов, но он остается, чтобы сделать это в следующем розыгрыше. Что он мне сказал? "Мама, я не волшебник". Потом добавил: "В чемпионате все хорошо. В Лиге чемпионов нам не хватило удачи, но ничего не поделаешь, жизнь продолжается", – цитирует Авейру Calcionews24.

В полуфинале Лиги чемпионов голландцы встретятся с победителем противостояния "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Первый матч завершился в пользу "Шпор" – 1:0. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

В другом полуфинале сегодняшнего дня прошлогодний финалист "Ливерпуль" в гостях встретится с "Порту". В первом матче мерсисайдцы выиграли – 2:0. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Ливерпуль".


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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sport24.ru

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