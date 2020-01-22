"Я никого не убил, не ограбил": украинский футболист возмущен тем, что его выгнали из клуба за поездку в Россию

Игорь Сикорский / Фото: Instagram

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Бывший игрок "Агробизнеса" Игорь Сикорский прокомментировал решение клуба разорвать с ним контракт. Ранее президент клуба Первой лиги Украины "Агробизнес" из Волочиска Олег Собуцкий рассказал, почему клуб разорвал контракт с футболистом Игорем Сикорским за поездку в Россию.

"Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был у трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети. Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. Я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду", – отметил футболист.

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"Переехать в Россию? Очень маловероятно. Меня интересует работа в родной стране. Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру", – цитирует Сикорского expres.online.

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