"Я остаюсь, но уйду, чтобы вернуться": ТОП-6 мыслей Лионеля Месси по поводу ухода из "Барселоны"

Лионель Месси остается в "Барселоне". По крайней мере, еще на один сезон. Об этом шестикратный обладатель "Золотого мяча" объявил официально, рассказав в довольно большом интервью сайту goal.com все детали его общения с клубом за последний год. Мы выделили основное из "исповеди" футболиста.

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1. "Президент "Барселоны" меня обманул"

"Я был уверен, что у меня есть право уйти. Президент клуба всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, оставаться или нет. Но он не сдержал свое слово, сказав, что единственная возможность уйти – заплатить отступные в размере 700 миллионов евро. Он зацепился за факт, что я не дал знать об этом до 10 июня. Но тогда мы боролись в Ла Лиге в разгар этого ужасного коронавируса, который изменил весь сезон. Был способ пойти в суд, но я бы никогда не пошел против "Барсы", потому что люблю этот клуб – он дал мне все с момента приезда в Испанию. "Барса" дала мне все, а я отдал все ей. Я весь прошлый сезон говорил об уходе клубу, в том числе президенту. Я отправил бюрофакс, чтобы официально уведомить клуб о желании уйти. Теперь же я останусь в "Барселоне", и мое отношение к ней не изменится. Я сделаю все по максимуму, ведь всегда хотел побеждать, я не люблю проигрывать".

2. "У "Барселоны" давно нет проекта развития"

"Я считал, что мое время в "Барсе" прошло и клубу нужно больше молодых игроков, новичков. И настал момент, когда я задумался о новых вызовах. Дело не в поражении от "Баварии" в Лиге чемпионов – я давно думал об этом решении. Я хотел быть частью проекта победителей, чтобы выигрывать трофеи с клубом и пополнять музей "Барселоны". Правда в том, что у клуба уже давно нет никакого проекта. Они манипулируют и затыкают дыры по мере их появления".

3. "Я бы не ушел из "Барселоны" из-за денег"

"Меня действительно задевало то, когда ставили под сомнение мою приверженность "Барселоне". Это помогло увидеть мне настоящих людей. Мир футбола очень сложный, здесь множество ненастоящих людей. Не имеет значения, хочу я уйти или остаться, моя любовь к "Барсе" никогда не изменится. Люди думали, что я могу пойти в суд против "Барселоны" ради своего достатка. Я бы никогда такого не сделал. Я хотел уйти, чтобы провести последние годы карьеры в радости. В последнее время я не получал удовольствия от игры в "Барселоне". У меня было много возможностей уйти, и я мог зарабатывать в другом месте больше. Но я всегда говорил, что это мой дом. Я так чувствовал и чувствую это сейчас".

4. "Семья начала рыдать"

"Когда я сказал жене и детям о желании уйти, это была настоящая драма. Вся семья начала рыдать, мои дети не хотели уезжать из Барселоны, менять школы. Матео – еще маленький, он не понимал, что значит переезд и жизнь в другом месте. Тиаго постарше. Он услышал что-то по ТВ, узнал об этом побольше и спросил меня. Я не хотел, чтобы он сталкивался с необходимостью переезда, поиска новой школы, новых друзей. Он расплакался и сказал: "Давай не поедем". Моя жена поддержала меня с болью в душе. Но я смотрел глубже. Я хочу выступать на самом высоком уровне, выигрывать титулы, выступать в Лиге чемпионов. Можно выиграть или проиграть, это трудный турнир, но важно быть конкурентоспособным. По крайней мере, бороться за победу и не разваливаться, как это было с "Барселоной" в Риме, Ливерпуле, Лиссабоне. Все это заставило меня задуматься о решении, которое я хотел воплотить".

5. "Барселона – мой дом"

"Я люблю Барселону. И я не собираюсь искать лучшее место для жизни. Но я хотел найти новые цели, ставить новые вызовы. А после этого я бы вернулся – потому что в Барселоне у меня все. Моя семья, мой сын, они выросли здесь, они все отсюда. Но не было ничего страшного в желании уйти. Мне это было нужно, клубу это было нужно. Это было бы хорошо для всех".

6. "Победы буду посвящать борцам с коронавирусом"

"Как и всегда, я буду выкладываться по максимуму, сделаю все, чтобы мы боролись за выполнение всех поставленных задач. Надеюсь, что смогу посвятить это тем людям, у кого были плохие моменты. У меня были не лучшие периоды в прошлом году, но было бы лицемерием говорить это, если сравнивать с людьми, которым действительно было плохо из-за коронавируса, с теми, кто потерял родственников и много другого. Надеюсь, я смогу выложиться по максимуму и посвятить победы всем, кто помогал нам, смогу сделать все наилучшее тем, кто переживает плохие моменты в своей жизни, и что мы сумеем победить вирус и вернуться к привычным будням".

Тем временем сексапильная фанатка Месси заявила, что отныне болеет за "Манчестер Сити".

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