"Я практически умерла. Хотя еще жива": откровения мамы погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы

Аргентинка Мерседес Таффарель рассказала о том, каким был для нее год без сына

Эмилиано Сала и его мама / Фото: Twitter

Реклама

Мерседес Таффарель, мать погибшего ровно год назад в авикатастрофе футболиста Эмилиано Салы, рассказала о сыне и о своей жизни после его смерти. Ее слова приводит ВВС.

"Когда Эми было 15 лет, он сидел на кухне в нашем старом доме и говорил мне: "Мама, я хочу стать футболистом. Он так хотел осуществить свою мечту, что ему пришлось переехать. Сын был полностью уверен, что всего добьется, и он сделал это. Он любил футбол. И перед трагедией он был очень воодушевлен возможностью играть в английской Премьер-лиге", – вспоминает мама аргентинца Эмилиано Салы

Мама Эмилиано Салы. Фото – Getty Images

"Он всегда смущался, когда его узнавали фанаты, но всегда останавливался и начинал раздавать автографы и делать селфи с болельщиками. Сегодня я хочу поблагодарить всех фанатов, которые продолжают присылать мне фотографии сына. Многие из них я никогда раньше не видела. Я получаю очень много сообщений из Франции, Англии и различных уголков Аргентины"

Читайте также: Самолет, на котором погиб футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов

"К сожалению, я не могу сказать, что обрела спокойствие. Я по-прежнему сильно переживаю. Я практически умерла, хотя еще жива. Это был ужасный, ужасный год. Я так любила Эмилиано, я бы говорила ему об этом каждый день"

Эмилиано Сала / Фото: AFP

"С того звонка в шесть утра прошел уже год, а кажется, будто это было только вчера. Боль не утихает, она никогда не исчезнет", – поделилась с журналистами мама Эмилиано Салы

Напомним, отец Эмилиано Салы не перенес утраты сынаи скончался спустя три месяца после нее. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама