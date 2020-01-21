Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

"Я практически умерла. Хотя еще жива": откровения мамы погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы

21 января, 12:37

Аргентинка Мерседес Таффарель рассказала о том, каким был для нее год без сына

Эмилиано Сала и его мама

Эмилиано Сала и его мама / Фото: Twitter

Реклама

Мерседес Таффарель, мать погибшего ровно год назад в авикатастрофе футболиста Эмилиано Салы, рассказала о сыне и о своей жизни после его смерти. Ее слова приводит ВВС.

"Когда Эми было 15 лет, он сидел на кухне в нашем старом доме и говорил мне: "Мама, я хочу стать футболистом. Он так хотел осуществить свою мечту, что ему пришлось переехать. Сын был полностью уверен, что всего добьется, и он сделал это. Он любил футбол. И перед трагедией он был очень воодушевлен возможностью играть в английской Премьер-лиге", – вспоминает мама аргентинца Эмилиано Салы

Мама Эмилиано Салы. Фото – Getty Images

"Он всегда смущался, когда его узнавали фанаты, но всегда останавливался и начинал раздавать автографы и делать селфи с болельщиками. Сегодня я хочу поблагодарить всех фанатов, которые продолжают присылать мне фотографии сына. Многие из них я никогда раньше не видела. Я получаю очень много сообщений из Франции, Англии и различных уголков Аргентины"

Читайте также: Самолет, на котором погиб футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов

"К сожалению, я не могу сказать, что обрела спокойствие. Я по-прежнему сильно переживаю. Я практически умерла, хотя еще жива. Это был ужасный, ужасный год. Я так любила Эмилиано, я бы говорила ему об этом каждый день"

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала / Фото: AFP

"С того звонка в шесть утра прошел уже год, а кажется, будто это было только вчера. Боль не утихает, она никогда не исчезнет", – поделилась с журналистами мама Эмилиано Салы

Напомним, отец Эмилиано Салы не перенес утраты сынаи скончался спустя три месяца после нее. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авиакатастрофа Эмилиано Сала

Источники: BBC , XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...