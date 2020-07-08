"Я президент, игрок и тренер": Ибрагимович пошел в разнос после снятия скальпа с "Ювентуса"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал сенсационную победу в матче 31-го тура чемпионата Италии над "Ювентусом". Напомним, "Милан" обыграл "Ювентус" 4:2, проигрывая 0:2. При этом Ибрагимович забил с пенальти первый гол своей команды, а в случае со вторым забитым мячом стал автором результативной передачи, после чего был заменен.

"Я стар, это не секрет! Но возраст – это всего лишь число. Я хорошо работаю, сегодня я сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо, если честно, и стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли скудетто. Посмотрим, останусь ли я в "Милане". Еще есть месяц, чтобы наслаждаться игрой, но происходит странная ситуация, и мы не контролируем это. Мне очень нравится в "Милане". Мне 38 лет, у меня уже нет того телосложения, но я умен. Я не пытаюсь делать то же, что и в 20 лет. Но я здесь не для того, чтобы просто быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь товарищам по команде, клубу и болельщикам", – приводит слова Ибрагимовича после победы над "Ювентусом" Football Italia