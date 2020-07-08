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"Я президент, игрок и тренер": Ибрагимович пошел в разнос после снятия скальпа с "Ювентуса"

8 июля, 10:00

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый шведский форвард жалеет лишь о том, что в "Милане" ему платят всего лишь за одну из этих ипостасей

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал сенсационную победу в матче 31-го тура чемпионата Италии над "Ювентусом". Напомним, "Милан" обыграл "Ювентус" 4:2, проигрывая 0:2. При этом Ибрагимович забил с пенальти первый гол своей команды, а в случае со вторым забитым мячом стал автором результативной передачи, после чего был заменен.

"Я стар, это не секрет! Но возраст – это всего лишь число. Я хорошо работаю, сегодня я сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо, если честно, и стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли скудетто. Посмотрим, останусь ли я в "Милане". Еще есть месяц, чтобы наслаждаться игрой, но происходит странная ситуация, и мы не контролируем это. Мне очень нравится в "Милане". Мне 38 лет, у меня уже нет того телосложения, но я умен. Я не пытаюсь делать то же, что и в 20 лет. Но я здесь не для того, чтобы просто быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь товарищам по команде, клубу и болельщикам", – приводит слова Ибрагимовича после победы над "Ювентусом" Football Italia

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Обзор матча "Милан" – "Ювентус" (4:2)

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Ранее Ибрагимович установил жесткие условия, чтобы остаться в "Милане". Златан заявил руководству клубу, что задержится лишь в том случае, если в трансферное окно будет проведена мощная кампания и подписаны сильные игроки.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Ювентус Турин

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