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"Я принимаю душ. В этом районе для толпы это плохо": первые слова Зозули после скандала в Испании

16 декабря, 13:29

Украинский нападающий "Альбасете" с сарказмом высказался об оскорблениях со стороны ультрас "Райо Вальекано"

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

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Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями со стороны ультрас "Райо Вальекано". Напомним, фанаты мадридского клуба скандировали "Зозуля – нацист", и на второй тайм матча Сегунды, в котором на тот момент был счет 0:0, команда Зозули "Альбасете" уже не вышла – поединок оказался недоигранным.

"Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо", – сказал Роман Зозуля, которого цитирует Carrusel Deportivo‏

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Напомним, что конфликт между украинским футболистом и фанатами мадридского "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Роман перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщики выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

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фанаты ультрас Альбасете Роман Зозуля Райо Вальекано Сегунда

Источник: Сегодня|Спорт

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