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"Я против того, чтобы били наш народ": знаменитый тренер-белорус сделал заявление из России

15 августа, 23:30

Олег Люлька Олег Люлька

"Милиция, ОМОН и армия должны защищать людей, а не избивать их", - говорит наставник ЦСКА Виктор Гончаренко

Белорусский тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко выразил свое отношение к событиям на его родине, где продолжаются протесты против фальсификации президентских выборов. Напомним, ранее белорусский футболист из ЦСКА Илья Шкурин отказался приезжать в сборную, "пока действует режим Лукашенко".

"Считаю происходящее в Белоруси недопустимым, – заявил Виктор Гончаренко, под руководством которого белорусский клуб БАТЭ в свое время обыгрывал в Лиге чемпионов "Баварию". – Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его"

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко / Фото: Getty Images

"Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос", – цитирует белорусского тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко издание "Прессбол"

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Ранее мы писали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

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Также мы рассказывали, что протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят. Кроме того, отложены все поединки Первой и Второй лиг страны.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь ЦСКА Москва Виктор Гончаренко
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