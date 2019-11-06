"Я против того, чтобы вообще расслабляться": Михайличенко оценил игру с "Копенгагеном"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал грядущую игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы против датского "Копенгагена".

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"Конечно, мы разбирали домашнюю игру с "Копенгагеном", но нельзя найти один момент, от которого зависит та или иная игра. Быстрый гол повлиял на ход матча, добавил соперникам уверенности. Мы были немного не готовы к такому началу. К такому вообще сложно подготовиться. Не отказываюсь от своих слов, мы позволили "Копенгагену" сыграть в его футбол в Киеве. Постараемся это исправить", – рассказал наставник.

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"Впереди у "Копенгагена" есть несколько вариантов, какой они выберут – сложно сказать. Но Н'Дойе имеет сильные качества, на которые нужно обратить внимание. Я против того, чтобы вообще расслабляться. Это большая ответственность не только перед командой и клубом, но и перед болельщиками", – отметил Алексей Михайличенко.

Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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