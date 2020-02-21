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"Я сел и заплакал": Селезнев рассказал, как его не отпустили в "Галатасарай"

21 февраля, 13:23

Украинский игрок поделился воспоминаниям о несостоявшимся трансфере

Нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о неудавшемся трансфере в "Галатасарай", в то время, когда он играл за "Акхисар".

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"Я выиграл Кубок и Суперкубок Турции. От "Галатасарая" приходит письмо. И что мне говорит президент? Что в этот клуб я не уйду даже за 10 миллионов, и выключает телефон. Это за день до закрытия трансферного окна. А была бы Лига чемпионов. Пободались бы: "Шальке" с Коноплянкой, "Локомотив" Смолова и я, если бы перешел в "Галатасарай". А меня президент не отпускает. Я сел в раздевалке и плачу. Реально заплакал, а мне 33 года.

В 33 года попасть в "Галатасарай", в команду, за которую ты болел с детства – это другой уровень. Я выиграл два Кубка, меня должны были уважать. А недавно играли с "Акхисаром", мне начали свистеть, я не понимал, за что. Я забил и был счастлив", – сказал Селезнев.

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Напомним, что игрок сборной Украины выиграл два трофея, выступая за "Акхисар" в 2018 году.

Смотрите ретро-кадры, как Селезнев забивал за "Шахтер":

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Евгений Селезнев чемпионат Турции

Источник: Миля Шоу

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