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"Я скучаю по футболу": наставник "Тоттенхэма" надеется доиграть нынешний сезон

30 апреля, 16:55

Максим Перепелица

Для Жозе Моуринью футбол - это часть его мира

Главный тренер ""Тоттенхэма" Жозе Моуринью признался, что скучает по футболу, и выразил надежду, что в чемпионате Англии получится доиграть нынешний сезон.

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"Я скучаю по футболу. Но лучше даже сказать, что я скучаю по нашему миру, думаю, как и все. Футбол – это просто часть моего мира. Но мы должны быть терпеливыми, это борьба, в которой все должны принять участие", – сказал Моуринью.

Во время паузы в чемпионате Моуринью занялся волонтерской деятельностью. 57-летний тренер помогает центру раздачи еды для нуждающихся, который временно располагается на домашнем стадионе "шпор". На момент приостановки чемпионата "Тоттенхэм" занимал восьмое место в турнирной таблице.

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Также мы писали о воспоминаниях Андрея Шевченко о конспектах Лобановского: "Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Васильич". Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру.

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Sky Sports

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