"Я умирал от коронавируса. Они вдохнули в меня жизнь": признание звезды футбола после выписки

46-летний турок Рюшту Речбер поблагодарил "Барселону" за поддержку в критический для него момент

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Турции Рюшту Речбер выразил благодарность каталонскому клубу за поддержку в период пребывания в больнице после заражения коронавирусом. Напомним, Рюшту был в критическом состоянии из-за COVID-19.Недавно 46-летнего бронзового призера ЧМ-2002 выписали из больницы.

"Каталонский клуб оказал мне прекрасную поддержку во время и после болезни. В такое время о мелких деталях нельзя забывать. И я не забуду все, что "Барселона" делала для меня, когда я умирал от коронавируса. Они вдохнули в меня жизнь. Я навсегда в долгу у клуба. Хочу выразить бесконечную благодарность каждому, особенно президенту "Барселоны" Бартомеу", – приводит слова Рюшту Речбера испанское издание AS

Рюшту Речбер и его жена Ишил / Фото: Twitter

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Ранее супруга Рюшту Речбера Ишил рассказывала, как протекала болезнь у экс-вратаря "Барселоны". "Температура растет, появляются странные симптомы, которых никогда раньше не было. Слабость, потеря аппетита. Кожа и губы становятся серыми. Дыхание учащается и становится сбивчивым, нескончаемый кашель, человек не может говорить, пульс перестает быть стабильным", – писала в Instagram жена футболиста.

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Отметим, что Рюштю Речбер – рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). В его клубной карьере, помимо "Барселоны", были "Бешикташ", "Фенербахче" и "Антальяспор".

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