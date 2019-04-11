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"Я ведь ударил Мораеса не сильно": Гармаш не понимает, за что ему дали четыре матча дисквалификации

Сегодня, 20:43

Полузащитник "Динамо", боднувший Мораеса в стиле Зидана, назвал свое наказание слишком жестоким

Удаление Гармаша
Удаление Гармаша. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша шокировало решение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. Напомним, боднув головой форварда "Шахтера" Мораеса в стиле Зидана в кубковой встрече, динамовец схлопотал временное отлучение от официальных матчей и теперь вынужден будет пропустить поединки чемпионата против "Мариуполя", "Шахтера", "Львова" и "Александрии". По мнению Гармаша, такой серьезной дисквалификации он не заслуживал.

"На мой взгляд, это слишком жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня - очень много, – заявил Гармаш. - Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров и болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное - что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу".

Видео удаления Гармаша в игре с "Шахтером"

Напомним, ранее в контрольно-дисциплинарном комитете ФФУ рассказали, почему полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу выписали именно четыре матча дисквалификации. По словам секретаря КДК ФФУ Игоря Грищенко, учли, что это было агрессивное поведение после остановки игры, что от "Динамо" не было никаких объяснений по этому нарушению, а также было принято во внимание поведение футболиста в предыдущих матчах.

Как сообщалось ранее, нефутбольное выяснение отношений имело место и на тренировке "Баварии".  Подрались Кингсли Коман и Роберт Левандовски. Тренер мюнхенцев сделал вид, что ничего не произошло.

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Денис Гармаш, КДК ФФУ

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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