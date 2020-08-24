"Я видел слезы в его глазах": фото шикарной свадьбы Александра Зичненко и Влады Седан

Сегодня состоялась свадьба игрока английского "Манчестер Сити" и сбойной Украины Александра Зинченко с очаровательной украинской журналисткой Владой Щегловой, более известной по псевдониму Седан. Как мы писали ранее, звезда украинского футбола тайно женился на журналистке во время карантина, а сейчас парочка устроила грандиозное празднование с родными и друзьями.

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Мы уже опубликовали первые фото шикарной свадьбы звезды сборной Украины по футболу и телеведущей в Киеве. Праздник Александра и Влады только набирал обороты. Молодожены позировали в шикарном лимузине на Софиевской площади Киева.

Больше фото свадьбы звездного футболиста опубликовал на своей странице в Facebook бизнесмен Юрий Сапронов. По его словам, Зинченко даже пустил слезу, прощаясь с холостяцкой жизнью.

"Сам чуть не плачу. Какие они офигенные. Глаза светятся и сверкают от любви. Счастья вам, Влада и Саша! Терпения. Понимания. Уметь слушать друг друга и слышать. Научитесь уступать друг другу. Будьте счастливы!

P.S. Отдали "замуж" Зину, самого офигенного футбольного холостяка Мира. Женили, конечно -:)) Говорит, что так не волновался даже когда шел на первый матч в "Манчестер Сити". Подтверждаю. Я видел слезы в его глазах. Слезы счастья...", – написал бизнесмен и показал несколько фото с празднования.

Александр и Влада Зинченко / Фото: Facebook

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Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.

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