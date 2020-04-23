"Я всегда буду делать то, что я хочу": экс-игрок "Реала" отказался от пожертвований на борьбу с коронавирусом

Эммануэль Адебайор считает, что это не он принес вирус в родной город

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Реала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор, который в настоящее время выступает за парагвайскую "Олимпию", ответил на критику за нежелание помогать Того в борьбе с пандемией коронавируса.

"Это очень просто. Я делаю то, что хочу. И это самое главное. Люди критикуют меня за то, что я не заложил фундамент борьбы в Ломе. Некоторым же кажется, что именно я принес вирус в Ломе. Я ни тот, ни другой. Вы можете сравнивать меня с Дидье Дрогба, вы можете сравнивать меня с Самюэлем Это’о, но, к сожалению, я не они. Я Эммануэль Адебайор, и я всегда буду делать то, что я хочу", – сказал Адебайор во время прямого эфира в Facebook.

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Мы также писали, что в Мадриде устроят массовую чистку – клуб украинца Лунина готов избавиться от шести футболистов в ближайшее трансферное окно, включая Хамеса. При этом сам хавбек заинтересован в переходе в другую команду.

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