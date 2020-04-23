Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я всегда буду делать то, что я хочу": экс-игрок "Реала" отказался от пожертвований на борьбу с коронавирусом

23 апреля, 18:58

Максим Перепелица

Эммануэль Адебайор считает, что это не он принес вирус в родной город

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Реала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор, который в настоящее время выступает за парагвайскую "Олимпию", ответил на критику за нежелание помогать Того в борьбе с пандемией коронавируса.

"Это очень просто. Я делаю то, что хочу. И это самое главное. Люди критикуют меня за то, что я не заложил фундамент борьбы в Ломе. Некоторым же кажется, что именно я принес вирус в Ломе. Я ни тот, ни другой. Вы можете сравнивать меня с Дидье Дрогба, вы можете сравнивать меня с Самюэлем Это’о, но, к сожалению, я не они. Я Эммануэль Адебайор, и я всегда буду делать то, что я хочу", – сказал Адебайор во время прямого эфира в Facebook.

Читайте также: украинской звезде спорта предлагали сменить гражданство

Мы также писали, что в Мадриде устроят массовую чистку – клуб украинца Лунина готов избавиться от шести футболистов в ближайшее трансферное окно, включая Хамеса. При этом сам хавбек заинтересован в переходе в другую команду.

Реклама

Смотрите, как в условиях пандемии играет Беларусь

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реал Мадрид коронавирус Эммануэль Адебайор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...