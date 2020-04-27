"Я всегда молюсь, чтобы все было хорошо": легенда сборной Бразилии рассказал о своем пребывании в тюрьме

Роналдиньо отметил, что заключение под стражей было для него серьезным ударом

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые после выхода из-под стражи высказался о своем попадании в тюрьму.

"Мы были ошеломлены, когда узнали, что наши документы были подделаны. С того момента мы стремились исключительно к сотрудничеству с судом, чтобы разобраться в этой ситуации. Моя вера со мной, и я всегда молюсь, чтобы все было хорошо. Новость о том, что я отправлюсь в тюрьму, стала для меня серьезным ударом. Я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Всю свою жизнь я пытался достичь высочайшего уровня в своей профессии и радовать людей своей игрой", – рассказал Роналдиньо.

Напомним, что 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог. Ранее экс-футболист и его родственник были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

Кстати, Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10.

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