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"Я ждала этого момента 10 лет": футболистки сборной США поженились

29 декабря, 15:03

Также девушки выступают за один клуб

Али Кригер и Эшлин Харрис

Али Кригер и Эшлин Харрис / Фото: Instagram

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Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис поженились. Церемония бракосочетания спортсменок состоялась на Вилле Вискайя в Майами. Кригер и Харрис познакомились в расположении национальной команды США и начали встречаться в 2010 году. Напомним, ранее водитель и кондукторша из Харькова отпраздновали свадьбу в троллейбусе.

"Время пришло, дорогая. Я ждала этого момента 10 лет", — написала Харрис на странице в социальной сети.

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Кригер и Харрис также вместе выступают за клуб "Орландо Прайд". На счету 35-летней Кригер более 100 матчей в футболке национальной команды США. 34-летняя Харрис приняла участие в 23 встречах в составе сборной США.

Ранее мы писали, что экс-партнер Ярмоленко тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Смотрите, как сыграл свадьбу Месут Озил:

Свадьба Месута Озила. Фото AFP

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сборная США Али Кригер Эшлин Харрис

Источник: People

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