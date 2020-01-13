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"Я знал, куда он пробьет": конкурент Лунина раскрыл секрет отбитого пенальти в матче "Реал" – "Атлетико"

13 января, 12:28

Сейв бельгийского голкипера Тибо Куртуа в послематчевой лотерее принес "Реалу" Суперкубок Испании

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

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Бельгийский голкипер Тибо Куртуа рассказал, каким образом ему удалось отбить 11-метровый удар в матче "Реал" – "Атлетико", что помогло "Королевскому клубу" в воскресенье выиграть Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Напомним, 120 минут игры в Джидде завершились вничью 0:0, а по пенальти "Реал" перестрелял "матрасников" – 4:1.

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Как известно, у "Атлетико" в серии послематчевых пенальти с "точки" сплоховали Сауль, пробивший в штангу, и Томас, чей удар как раз и потащил вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

"Да, я изучал стиль исполнения 11-метровых игроками "Атлетико", – признался после финала Суперкубка Испании голкипер "Реала" Тибо Куртуа, в свое время выступавший за "матрасников". – Сауль удивил меня, но то, куда будет бить Томас Парти, я знал наверняка, он пробил очень сильно. Я очень доволен еще одним матчем на ноль, было несколько хороших сейвов"

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"Я пришел в "Реал", чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов. В свое время, когда люди оскорбляли меня, я понял, кто поддерживает меня. Я знаю, чего я стою", – добавил Куртуа, успешная игра которого понижает шансы на место в воротах "Королевского клуба" украинца Андрея Лунина, купленного мадридцами, но вынужденного скитаться по арендам

Смотрите, как Тибо Куртуа пропускал в Лиге чемпионов от "ПСЖ"

Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Тибо Куртуа Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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