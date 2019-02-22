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Яковенко – о жеребьевке 1/8 Лиги Европы: "На бумаге "Динамо" аутсайдер, но на поле все может быть"

Сегодня, 17:48

"Челси" – один из самых сильных соперников, которые могли достаться киевлянам на этой стадии

Александр Яковенко
Александр Яковенко. Фото: Канал Футбол
Яковенко – о жеребьевке 1/8 Лиги Европы: "На бумаге "Динамо" аутсайдер, но на поле все может быть" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/019/133/5c70191333a28.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/019/133/5c70191333a28.png Футбол "Челси" - один из самых сильных соперников, которые могли достаться киевлянам на этой стадии

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Яковенко прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для столичного клуба, которому досталось лондонский "Челси". Матчи пройдут 7 и 14 марта. "Динамо" первый поединок проведет на выезде.

"В 2015 году Евгений Хачериди "съел" Диего Косту. "Челси" – один из самых сильных соперников, которые могли достаться. Но, команду лихорадит, они не стабильны, и шансы у "Динамо" есть.

Можно с двойным интересом смотреть это матч. Если у команды поменяется тренер, никто не знает, как на это отреагирует команда. Может быть, эмоциональный подъем, как у "МЮ" выигрывают все подряд или наоборот.

Однозначно трофеи хотят выигрывать все, если "Челси" не сможет выиграть АПЛ, то выиграть Лигу Европы тоже почетно. Если они выиграют ЛЕ, тогда сезон не будет провален, мотивация будет. И топ клубы, которые начинают Лигу Европы не основным составом, то уже на поздних стадиях плей-офф гранды играют основой. Но у "Динамо" мотивации будет еще больше. На бумаге киевляне аутсайдер, но на поле все может быть", – сказал Яковенко.

Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Александр Яковенко, Челси Лондон

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Источник:

Канал Футбол

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