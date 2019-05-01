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Ян Вертонген о травме головы в матче Лиги чемпионов: "Я просто потерял сознание"

1 мая, 09:48

Бельгийский защитник сообщил, что потерял сознание, а переломов или сотрясения мозга у него нет

Ян Вертонген сообщил, что серьезных травм у него нет
Ян Вертонген сообщил, что серьезных травм у него нет. Фото: AFP

Защитник лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Ян Вертонген сообщил, что избежал серьезной травмы головы в результате столкновения с товарищем по команде Тоби Алдервейрелдом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", но потерял сознание в этом эпизоде.

"Я ничего не сломал, сотрясения мозга нет. Я просто потерял сознание", – приводит Mirror слова бельгийца.

"Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле "Аяксу" со счетом 0:1. Гол на 15-й минуте забил Донни Ван де Беек. В первом тайме Вертонген в результате столкновения с Алдервейрелдом в борьбе за верховой мяч получил повреждение головы. После небольшой паузы он пытался вернуться в игру, но почувствовал себя плохо был заменен на 39-й минуте.

Главный тренер клуба Маурисио Почеттино сообщил, что степень серьезности травмы Вертонгена станет известна позже. "В ближайшие несколько дней мы будем следить за его состоянием", – сказал Почеттино.

Ответная игра пройдет в Амстердаме 8 мая. В другом полуфинале Лиги чемпионов встречаются "Барселона" и "Ливерпуль".

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Тег травма, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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