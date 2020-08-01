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"Янг Бойз" досрочно завоевал золотые медали чемпионата Швейцарии

1 августа, 08:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Берна стал победителем национального чемпионата в 14-й раз в истории

"Янг Бойз" за тур до финиша чемпионата Швейцарии гарантировал себе золотые медали Суперлиги. В 35-м туре "Янг Бойз" на выезде обыграл "Сьон" со счетом 1:0 и стал недосягаем для преследователей.

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"Янг Бойз" стал чемпионом Швейцарии третий год подряд и 14-й раз в истории. "Санкт-Галлен" стал серебряным призером чемпионата, а "Базелю" досталась "бронза". "Ксамакс" вылетает в низший дивизион, а "Сьон" и "Тун" ведут борьбу за выживание. Худший из них сыграет в плей-офф за место в Суперлиге.

Отметим, что "Янг Бойз" стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. "Санкт-Галлен", "Базель" и "Серветт" попытаются пробиться в Лигу Европы. При этом победитель Кубка Швейцарии не претендует на место в еврокубках, так как финальный матч состоится после начала евросезона.

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Ранее мы писали, что уникальный игрок за сезон стал чемпионом Испании и Германии, проведя за "Реал" и "Баварию" семь матчей. Защитник Альваро Одриосола принадлежит мадридскому клубу, в Мюнхене он был в аренде.

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Смотрите, как "Янг Бойз" играет в еврокубках:

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Янг Бойз чемпионат Швейцарии

Источник: Сегодня|Спорт

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