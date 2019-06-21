Японцы впервые в истории не проиграли на Кубке Америки
Уругвайцы ушли от поражения и сохранили лидерство в группе
Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Японцы вышли вперед благодаря голу Кодзи Миеси в середине первого тайма, но еще до перерыва Луис Сураес ударом с пенальти, назначенного после использования VAR, счет сравнял. После перерыва Миеси снова вывел азиатов вперед, но удержать победу им не удалось – Хосе Мария Хименес после подачи углового головой отправил мяч в сетку и принес своей команде одно очко.
Уругвай остается на первом месте в группе, имея четыре балла, а у Японии теперь одно очко и третье место. Отметим, что азиатская сборная впервые в истории выступает на Кубке Америки.
Уругвай – Япония – 2:2
Голы: Суарес (32, пен), Хименес (66), Миеси (25, 59)
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73), Суарес, Кавани.
Япония: Кавасима, Ивата (Тацута, 87), Уэда, Томиясу, Сугиока, Миеси (Кубо, 83), Сибасаки, Итакура, Накадзима, Окадзаки, Абе (Уэда, 67).
Предупреждения: Уэда (31), Накадзима (78).
46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.
Напомним, вчера украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца. Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено.
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