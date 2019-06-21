Японцы впервые в истории не проиграли на Кубке Америки

Уругвайцы ушли от поражения и сохранили лидерство в группе

Фото: AFP

Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Японцы вышли вперед благодаря голу Кодзи Миеси в середине первого тайма, но еще до перерыва Луис Сураес ударом с пенальти, назначенного после использования VAR, счет сравнял. После перерыва Миеси снова вывел азиатов вперед, но удержать победу им не удалось – Хосе Мария Хименес после подачи углового головой отправил мяч в сетку и принес своей команде одно очко.

Уругвай остается на первом месте в группе, имея четыре балла, а у Японии теперь одно очко и третье место. Отметим, что азиатская сборная впервые в истории выступает на Кубке Америки.

N Команда И В Н П М О 1 УРУГВАЙ 2 1 1 0 6-2 4 2 ЧИЛИ 1 1 0 0 4-0 3 3 ЯПОНИЯ 2 0 1 1 2-6 1 4 ЭКВАДОР 1 0 0 1 0-4 0

Уругвай – Япония – 2:2

Голы: Суарес (32, пен), Хименес (66), Миеси (25, 59)

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28), Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73), Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима, Ивата (Тацута, 87), Уэда, Томиясу, Сугиока, Миеси (Кубо, 83), Сибасаки, Итакура, Накадзима, Окадзаки, Абе (Уэда, 67).

Предупреждения: Уэда (31), Накадзима (78).

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Напомним, вчера украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца. Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено.

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