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Японец в маске против коронавируса установил сумасшедший рекорд: он забивал всюду, кроме Антарктиды

18 марта, 09:07

Богдан Юрков

Японец Кейсуке Хонда отметился голами в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, а теперь - и в Южной

Полузащитник Кейсуке Хонда установил уникальное для мирового футбола достижение. 33-летний японец стал первым футболистом в истории, который забивал голы на пяти разных материках. Накануне Хонда, ныне защищающий цвета бразильского "Ботафого", с пенальти отметился сотым мячом в своей клубной карьере. Он поразил ворота "Бангу" в матче Лиги Кариока в штате Рио-де-Жанейро (1:1).

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Отметим, что из распространения коронавируса матч "Ботафого" – "Бангу" проходил при пустых трибунах, а Кейсуке Хонда, как и остальные участники матча, вышел на игру в медицинской маске. Правда, играл уже без нее. Да-да, в Бразилии продолжают играть, несмотря на COVID-19...

Обзор матча "Ботафого" – "Бангу" (1:1)

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Кейсуке Хонда

Кейсуке Хонда / Фото: Reuters

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Таким образом Кейсуке Хонда отличился голами, выступая на пяти материках – всех, кроме Антарктиды. Больше всего голов в своей клубной карьере Хонда забил в составе московского ЦСКА (28). 26 забитыми мячами хавбек отметился, выступая за нидерландский клуб "ВВВ-Венло". Остальные клубные голы распределились следующим образом: японская "Нагоя Грампус" (13), мексиканская "Пачука" (13), итальянский "Милан" (11), австралийский "Мельбурн Виктори" (8) и бразильский "Ботафого" (1).

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За сборную Японии Кейсуке Хонда сыграл 98 матчей и забил 37 голов, два из которых пришлись на чемпионат мира-2010 в африканской ЮАР.

Смотрите, как в 2018-м Хонда играл против Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония видео голов чемпионат Бразилии коронавирус Кейсуке Хонда Ботафого

Источник: Сегодня|Спорт

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