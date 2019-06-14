Япония обыграла Шотландию на женском чемпионате мира по футболу
Шотландки пока не набрали ни одного очка на турнире
Сборная Японии обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. В первом тайме Мана Ивабути и Юика Сугасава установили комфортный счет для японок, но на последних минутах шотландки возобновили интригу после гола Ланы Клелленд, но развить свой успех не успели – спустя пару минут прозвучал финальный свисток.
Япония набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы D, Шотландия занимает последнее место с нулем очков в активе.
|#
|Группа D
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Япония (Ж)
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|2
|Англия (Ж)
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
|Аргентина (Ж)
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Шотландия (Ж)
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.
Женский чемпионат мира по футболу: анонс
Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.
Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Япония обыграла Шотландию на женском чемпионате мира по футболу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Забивают и в свои, и в чужие: француженки одержали вторую победу на чемпионате мира
Первый гол на турнире футболистки сборной Франции пропустили от своего игрока
Автогол и Месси в юбке: Нигерия обыграла Южную Корею на женском ЧМ-2019
Африканская сборная набрала первые очки на турнире, кореянки забивали пока только в собственные ворота
Украинские девушки-арбитры рассудят матч чемпионата мира Германия – Испания
Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль получила назначение на матч женского чемпионата мира
Женский футбол: американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом
Американские футболистки громят Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд