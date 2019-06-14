Япония обыграла Шотландию на женском чемпионате мира по футболу

Шотландки пока не набрали ни одного очка на турнире

Фото: AFP

Сборная Японии обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. В первом тайме Мана Ивабути и Юика Сугасава установили комфортный счет для японок, но на последних минутах шотландки возобновили интригу после гола Ланы Клелленд, но развить свой успех не успели – спустя пару минут прозвучал финальный свисток.

Япония набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы D, Шотландия занимает последнее место с нулем очков в активе.

# Группа D И B Н П Г О 1 Япония (Ж) 2 1 1 0 2:1 4 2 Англия (Ж) 1 1 0 0 2:1 3 3 Аргентина (Ж) 1 0 1 0 0:0 1 4 Шотландия (Ж) 2 0 0 2 2:4 0

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