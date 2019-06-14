Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Япония обыграла Шотландию на женском чемпионате мира по футболу

14 июня, 18:11

Шотландки пока не набрали ни одного очка на турнире

Фото: AFP

Сборная Японии обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу 2019 года. В первом тайме Мана Ивабути и Юика Сугасава установили комфортный счет для японок, но на последних минутах шотландки возобновили интригу после гола Ланы Клелленд, но развить свой успех не успели – спустя пару минут прозвучал финальный свисток.

Япония набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы D, Шотландия занимает последнее место с нулем очков в активе.

#Группа DИBНПГО
1Япония (Ж)21102:14
2Англия (Ж)11002:13
3Аргентина (Ж)10100:01
4Шотландия (Ж)20022:40

Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Женский чемпионат мира проходит во Франции с 7 июня по 7 июля на девяти стадионах.

Ранее во вторник американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег женский футбол, чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость " Япония обыграла Шотландию на женском чемпионате мира по футболу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забивают и в свои, и в чужие: француженки одержали вторую победу на чемпионате мира

12 июня, 23:57

Первый гол на турнире футболистки сборной Франции пропустили от своего игрока

Красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу

12 июня, 22:29

Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц

Автогол и Месси в юбке: Нигерия обыграла Южную Корею на женском ЧМ-2019

12 июня, 18:09

Африканская сборная набрала первые очки на турнире, кореянки забивали пока только в собственные ворота

Украинские девушки-арбитры рассудят матч чемпионата мира Германия – Испания

12 июня, 14:46

Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль получила назначение на матч женского чемпионата мира

Женский футбол: американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом

12 июня, 11:23

Американские футболистки громят Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд

Появилось фото из раздевалки сборной Украины после исторического выхода в финал молодежного ЧМ-2019

12 июня, 09:32

Украинские футболисты бурно отмечали выход в финал чемпионата мира с водой и фруктами

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Как стирать обувь в стиральной машине

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Мужчины, которые не нравятся девушкам

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

Вчера, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

Вчера, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь