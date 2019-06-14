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"Японский Месси" стал одноклубником Лунина в "Реале"

14 июня, 14:07

Такэфуса Кубо подписал с мадридцами долгосрочный контракт, но начнет играть японец в клубе "Кастилья"

"Японский Месси" Такэфуса Кубо
"Японский Месси" Такэфуса Кубо. Фото: Getty Images

"Реал" сегодня объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Японии Такэфусой Кубо, которого называют "японским Месси". По данным СМИ, контракт 18-летнего хавбека рассчитан на 4 сезона (по другим данным – на 5, с зарплатой в 1,2 миллиона долларов за сезон). Набираться опыта хавбек будет в составе дубля мадридцев – в "Кастиле". Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость японского футболиста всего в 500 тысяч евро.

Официальный сайт "Реала" называет Кубо одним из самых перспективных молодых футболистов мира. "Технически одаренный и чрезвычайно талантливый атакующий полузащитник, он обладает прекрасным видением поля, быстрыми ногами и нацеленность на ворота", – говорится в сообщении.

Такэфуса Кубо ранее защищал цвета "Токио". В сезоне-2019 он успел провести в чемпионате Японии 13 игр и забить 4 мяча. 9 июня он дебютировал в составе национальной сборной Японии в товарищеском матче с Сальвадором (2:0). 

Интересно, что с 2011 по 2015 год Кубо тренировался и играл за юношеские команды "Барселоны", принципиального соперника "Реала".

Ранее стало известно, что "Реал" побил рекорд по тратам в одно трансферное окно. Мадридский клуб купил игроков более, чем на 300 миллионов евро.

Голы Такэфусы Кубо:

Напомним, что в этом сезоне мадридский "Реал" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв голландскому "Аяксу" в ответной игре со счетом 1:4.

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Тег трансферы, Реал Мадрид, сборная Японии

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Сегодня|Спорт

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