Яремчук: "На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва"

Роман Яремчук / Фото: AFP

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук ответил на вопросы корреспондента segodnya.ua, рассказал о подготовке к матчу против Латвии в отборе на Евро-2020, который состоится 7 сентября в Вильнюсе, а также о своем повреждении, из-за которого он мог пропустить поединок национальной команды.

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"Ощущения супер. Все собрались, давно не виделись с друзьями, поэтому все очень счастливы. Сам чувствую себя нормально, то что там пишут… читайте побольше газет", – улыбнулся Роман

Наш голеадор не видит проблем в том, что матч в Вильнюсе пройдет на стадионе с искусственным газоном, если команда подготовится к поединку против Литвы должным образом.

"Мы должно серьезно подготовиться к этой игре, поэтому думаю, что все будет хорошо. На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва. Это наш следующий матч, поэтому мы должны готовиться к игре с ними со всей ответственностью", – считает Роман.

Также нападающий поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии в Днепре. Это будет первый домашний товарищеский матч Украины с ноября 2017 года.

"Играем в Украине, придут наши болельщики, поэтому хочется порадовать их хорошей игрой и победой", – заключил нападающий "Гента".

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией еще 16 августа. А вчера в заявку был добавлен полузащитник "горняков" Виктор Коваленко.

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Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 возглавляет свою группу, имея 10 очков в активе. У Люксембурга и Сербии по 4 балла, у Португалии – 2, а у Литвы – 1. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

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