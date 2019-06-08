Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"

8 июня, 12:00

Нападающий рад, что сумел забить первый гол за сборную в своем родном городе

Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: Reuters

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над командой Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020. Форвард "Гента" отметился в этом матче дебютным голом за национальную команду. Кром него голами отметились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка – оба забили по два мяча.

Читайте также

"Я очень счастливый. В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за, что пришли на этот матч, была фантастическая поддержка. Мы просто не могли не показать хорошую игру. Благодаря фанатам, благодаря всей Украине мы показали хорошую игру.

Приятно забить гол. Вдвойне приятно забить во Львове – это мой родной город. Я был уверен, что рано или поздно забью, на этом я не акцентировал внимание, нужно было работать. Благодарю партнеров и особенно главного тренера за поддержку, за то, что ставил в основной состав. Партнеры по команде меня поддерживали – не на словах, а на деле. Они верили в то, что я забью.

В первую очередь, мы играем как команда, у нас нет звезд, мы все одного уровня. Мы уважаем друг друга. За счет командных действий, за счет хорошего коллектива мы показываем хорошую игру.

Я думаю, сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом. Мы знаем, что эта команда очень непростая. Нужно хорошо подготовиться и спокойно, на классе показать хорошую игру", – сказал Яремчук.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, Роман Яремчук

Вы сейчас просматриваете новость " Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цыганков: "Играть на таком стадионе – одно удовольствие"

Сегодня, 11:38

Один из героев встречи с балканцами – о победе в матче отбора на Евро-2020

Коноплянка: "Как мотивировал Шевченко? Там так полетела бутылка, что чуть не убила"

Сегодня, 10:56

Украинский полузащитник поблагодарил Львов за поддержку

Ирландия спасла ничью в матче с Данией за пять минут до конца матча отбора на Евро-2020

Сегодня, 10:44

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Израиль поиздевался над Латвией в отборе на Евро-2020

Сегодня, 10:35

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Швеция разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

Сегодня, 10:24

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Чехия одержала волевую победу над Болгарией в отборе на Евро-2020

Сегодня, 10:16

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

На что способно обычное дегтярное мыло

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Где сбывают фальшивые деньги. Названы самые опасные места

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь