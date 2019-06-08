Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"
Нападающий рад, что сумел забить первый гол за сборную в своем родном городе
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над командой Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020. Форвард "Гента" отметился в этом матче дебютным голом за национальную команду. Кром него голами отметились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка – оба забили по два мяча.
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"Я очень счастливый. В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за, что пришли на этот матч, была фантастическая поддержка. Мы просто не могли не показать хорошую игру. Благодаря фанатам, благодаря всей Украине мы показали хорошую игру.
Приятно забить гол. Вдвойне приятно забить во Львове – это мой родной город. Я был уверен, что рано или поздно забью, на этом я не акцентировал внимание, нужно было работать. Благодарю партнеров и особенно главного тренера за поддержку, за то, что ставил в основной состав. Партнеры по команде меня поддерживали – не на словах, а на деле. Они верили в то, что я забью.
В первую очередь, мы играем как команда, у нас нет звезд, мы все одного уровня. Мы уважаем друг друга. За счет командных действий, за счет хорошего коллектива мы показываем хорошую игру.
Я думаю, сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом. Мы знаем, что эта команда очень непростая. Нужно хорошо подготовиться и спокойно, на классе показать хорошую игру", – сказал Яремчук.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.
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