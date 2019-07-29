Яркие фото матча за Суперкубок Украины в Одессе 2019-07-29T11:52:35+03:00 Футбол Новый сезон в Украине открылся суперматчем между "Шахтером" и "Динамо"

Вчера в Одессе состоялся матч-открытие нового футбольного сезона в Украине – киевское "Динамо" в матче за Суперкубок обыграло донецкий "Шахтер". "Горняки" открыли счет перед свистком на перерыв и удерживали преимущество почти до конца матча, но затем в течение трех минут пропустили два мяча, а на то, чтобы отыграться у подопечных Луиша Каштру не осталось времени. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" на сайте Segodnya.ua.

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"Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Бурда, 80, Гармаш, 83 – Алан Патрик, 45+2

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74) – Беседин.

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"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон – Мораес.

Предупреждения: Буяльский, Кадар – Хочолава.

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После этого матча "Динамо" и "Шахтер" сравнялись по количеству побед в Суперкубке Украины. Новый наставник "горняков" начал на своем посту так же неудачно, как и оба его предшественника.

К слову, португальский наставник Луиш Каштру так прокомментировал матч: "Мы без проблем добирались до ворот соперника – не хватило только реализации". Пресс-конференция наставника "Шахтера" после поражения 1:2 от "Динамо" в поединке за Суперкубок Украины.

Как сообщалось ранее, в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке. По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе и не слушает даже тренеров".

Награждение победителя Суперкубка Украины:

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