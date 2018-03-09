Яркие кадры матча Лиги Европы "Лацио" – "Динамо"

Киевляне увезли ничью из Рима после первой игры 1/8 финала

Киевское "Динамо" успешно сыграло в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. В Риме на "Стадио Олимпико" киевляне добыли ничью в поединке с "Лацио".

После ничейного первого тайма, после перерыва команды отличились четырежды. Киевляне открыли счет после удара Цыганкова, а потом спасли в концовке встречи благодаря голу Мораеса. Между этим дважды отличились игроки "Лацио" – Иммобиле и Андерсон. Кстати, Иммобиле мог стать героем встречи, но на шестой компенсированной минуте после его удара мяч попал в штангу.

А после финального свистка Денис Гармаш дал волю эмоциям и получил красную карточку.

"Лацио" – "Динамо" – 2:2

Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79)

Напомним, что на "Сан Сиро" сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.

Ранее столичный ЦСКА на своем поле проиграл минимально французскому "Лиону", пропустив мяч во втором тайме.

А вот московский "Локомотив" был разгромлен в Мадриде местным "Атлетико", пропустив три "сухих" мяча.