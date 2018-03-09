Яркие кадры матча Лиги Европы "Лацио" – "Динамо"
Киевляне увезли ничью из Рима после первой игры 1/8 финала
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Киевское "Динамо" успешно сыграло в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. В Риме на "Стадио Олимпико" киевляне добыли ничью в поединке с "Лацио".
После ничейного первого тайма, после перерыва команды отличились четырежды. Киевляне открыли счет после удара Цыганкова, а потом спасли в концовке встречи благодаря голу Мораеса. Между этим дважды отличились игроки "Лацио" – Иммобиле и Андерсон. Кстати, Иммобиле мог стать героем встречи, но на шестой компенсированной минуте после его удара мяч попал в штангу.
А после финального свистка Денис Гармаш дал волю эмоциям и получил красную карточку.
"Лацио" – "Динамо" – 2:2
Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79)
Напомним, что на "Сан Сиро" сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.
Ранее столичный ЦСКА на своем поле проиграл минимально французскому "Лиону", пропустив мяч во втором тайме.
А вот московский "Локомотив" был разгромлен в Мадриде местным "Атлетико", пропустив три "сухих" мяча.
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