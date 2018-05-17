Яркие кадры с церемонии награждения победителей Лиги Европы

Третий раз в своей истории мадридский "Атлетико" стал победителем Лиги Европы. В финале турнира испанский клуб камня на камне не оставил от французского "Марселя".

В решающем матче, который прошел в Лионе, "Атлетико" разгромил марсельцев – 3:0 (обзор матча). Дублем в поединке отличился Антуан Гризманн, который по слухам летом покинет клуб. На церемонию награждения форвард вышел со своим отцом. Семьей праздновал успех и главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне, которые из-за дисквалификации не мог сидеть на лавке запасных.

"Марсель" – "Атлетико" – 0:3

Голы: Гризманн (21, 49), Габи (89)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Король Испании и Саркози посмотрели финал Лиги Европы

Интересно, что за всю историю французские клубы ни разу не выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы. "Марсель" проигрывал здесь в 1999 и 2004 годах. А вот для "Атлетико" это третий титул. Мадридский клуб побеждал в этом турнире в 2010 и 2012 годах.

Напомним, что 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" будет сыгран финал Лиги чемпионов. Третий раз подряд имеет шансы забрать трофей испанский "Реал", которому будет противостоять английский "Ливерпуль".