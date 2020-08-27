Яркие моменты Суперкубка и закулисье матча "Шахтер" – "Динамо": новое видео

Донецкий "Шахтер" на своем канале в YouTube опубликовал яркие моменты матча с "Динамо" за Суперкубок Украины-2020, а также закулисья этого поединка. Несмотря на поражение 1:3, главный тренер "горняков" Луиш Каштру не выглядел подавленным.

"Единственное, что считается в футболе после 90 минут игры, это результат, голы. Я должен принять результат, потому что это правило футбола. Мы закрываем страницу Суперкубка. Нам нужно продолжать работать. Будем готовиться ко второму туру Премьер-лиги и идти к нашей главной цели в сезоне – выигрышу чемпионата. А то, что остается по итогам Суперкубка, это доминирование "Шахтера" в течение игры, которое, к сожалению, не воплотилось в голы", – заявил после матча с "Динамо" наставник "горняков" Луиш Каштру

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Ранее директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна заявил: "Лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать, как "Динамо". При этом в донецком клубе считают, что арбитр матча "Шахтер" – "Динамо" допустил серьезные ошибки.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:3)

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