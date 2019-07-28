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Яркое начало: в стартовом матче чемпионата Украины гол забит на третьей минуте

28 июля, 14:33

"Заря" забила первый гол нового сезона в украинской Премьер-лиге, отличился Богдан Леднев

В воскресенье стартовал новый сезон в украинской футбольной Премьер-лиге. Начало чемпионата Украины оказалось ярким – гол был забит уже на третьей минуте встречи! Случилось это в матче открытии первого тура ЧУ "Ворскла" – "Заря". Гости, которые проводят второй официальный поединок в сезоне (ранее была обыграна "Будучность" в квалификации Лиги Европы), забили быстрый гол.

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На третьей минуте автором первого гола чемпионата Украины стал 21-летний атакующий полузащитник Богдан Леднев, который выступает в "Заре" на правах аренды из киевского "Динамо". После передачи с фланга Филипп Будковский пропустил мяч, а Леднев пробил под рукой голкипера "Ворсклы".

Напомним, что позже в воскресенье состоится поединок за Суперкубок Украины. Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна. Матч пройдет в Одессе и начнется в 21:00.

В последнем туре прошлого сезона "Заря" проиграла "Мариуполю" со счетом 1:3

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава, Богдан Леднев

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Сегодня|Спорт

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