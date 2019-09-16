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Ярмоленко выйдет в старте "Вест Хэма" на игру с "Астон Виллой"

16 сентября, 21:34

Это второе появление украинца в старте команды

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграет в матче пятого тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" с первых минут. Ранее мы писали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола.

Наставник команды Мануэль Пеллегрини выставил тот же состав, что и в матче против "Норвича" в прошлом туре.

Кстати, в том поединке гол Андрея признали лучшим в команде.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – говорилось в Twitter "Вест Хэма".

Таким образом, игрок сборной Украины начнет с первых минут уже вторую игру подряд в рамках чемпионата Англии. В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за "Вест Хэм", отметившись одним голом.

Также сообщалось, что Ярмоленко открыли дорогу в основной состав "Вест Хэма": главный конкурент украинца вылетел до конца года. Майкл Антонио перенес операцию и выбыл ориентировочно на три-четыре месяца.

Смотрите, как Ярмоленко в последний раз забивал за сборную Украины:

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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