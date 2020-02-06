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Ярмоленко больше не нужен "Вест Хэму": украинца хотят продать уже летом

6 февраля, 11:29

Игрок сборной Украины находится в лазарете команды

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может покинуть команду летом 2020 года, сообщает Football Insider. Лондонский клуб готов выслушать предложения по 30-летнему футболисту.

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При этом "молотобойцы" понимают, что не смогут продать футболиста сборной Украины за сумму близкую к той, которую они заплатили "Боруссии" Дортмунд 1,5 года назад. Тогда трансфер обошелся в 21 миллион евро.

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Сейчас Ярмоленко травмирован. Потенциальная дата возвращения в строй – 29 февраля. В текущем сезоне игрок забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм". Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Также мы рассказывали, что Моуринью в своем репертуаре рассказал о победе "Тоттенхэма" в Кубке Англии над "Саутгемптоном". Лондонцы выиграли у "Саутгемптона" в переигровке 1/16 финала, а "Челси" сразится с "Ливерпулем".

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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